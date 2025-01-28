В Воронеже за 3,5 млн рублей отреставрируют историческое здание медуниверситета

Управление по охране ОКН Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где находилась редакция журнала «Железный путь» (Воронеж, ул.
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