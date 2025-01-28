НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В Воронеже за 3,5 млн рублей отреставрируют историческое здание медуниверситета

В Воронеже за 3,5 млн рублей отреставрируют историческое здание медуниверситета

Управление по охране ОКН Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где находилась редакция журнала «Железный путь» (Воронеж, ул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх