Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Пашинян нашёл, на...
  • Серж Южанин
    Пашинян нашёл, на...
  • Алексей Комаров
    Ты не верующий и сидишь под колпаком у ФСО и ФСБ кто такой Зеленский ставленник РФ а как поставили Трампа подружились...Что будет, если Н...

Сергей Собянин назвал три промзоны Москвы, которые станут жилыми кварталами

Сергей Собянин назвал три промзоны Москвы, которые станут жилыми кварталами

Новое жилье появится вместе со всей социальной инфраструктурой.Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал планы по дальнейшему градостроительству: полузаброшенные промышленные зоны в Южном Тушине (северо-запад Москвы в районе МКАД), Кузьминках (Волгоградский проспект)  и Крюкове (под Зеленоградом) станут новыми кварталами общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх