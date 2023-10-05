Сергей Собянин назвал три промзоны Москвы, которые станут жилыми кварталами

Новое жилье появится вместе со всей социальной инфраструктурой.Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал планы по дальнейшему градостроительству: полузаброшенные промышленные зоны в Южном Тушине (северо-запад Москвы в районе МКАД), Кузьминках (Волгоградский проспект) и Крюкове (под Зеленоградом) станут новыми кварталами общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров жилья.