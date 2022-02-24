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Названы города, в которых до 2 марта закроют аэропорты

Названы города, в которых до 2 марта закроют аэропорты

До 2 марта будут закрыты аэропорты в 12 российских городах, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в Росавиации, речь идет о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

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