Названы города, в которых до 2 марта закроют аэропорты

До 2 марта будут закрыты аэропорты в 12 российских городах, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в Росавиации, речь идет о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.