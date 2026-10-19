Украине придется уступить часть своей территории Российской Федерации. Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил глава Американского совета по вопросам правосудия и разрешения конфликтов, профессор политических наук Ратгерского университета Стивен Броннер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».