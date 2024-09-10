Пропавший из новостей Шойгу впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Бывший глава МО высказался о ситуации, сложившейся в Курской области.По словам нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, Россия не будет вести никаких переговоров с властями Украины, пока не выбьет ВСУ со своей исторической территории, и назвал украинцев террористами.