Глава МИД России Сергей Лавров назвал напряжённой обстановку в районе Курской АЭС. Об этом он сказал на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
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