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МИД РФ: Киев не спешит отказываться от транзита газа РФ

МИД РФ: Киев не спешит отказываться от транзита газа РФ

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС.

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