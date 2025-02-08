Российский оператор дрона сохранил жизнь бойцу ВСУ из-за одного жеста

Во время атаки российских разведчиков на наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов Днепра под Херсоном оператор дрона ВС РФ сохранил жизнь украинскому бойцу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии