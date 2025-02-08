Политика как он...
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Политика как она есть

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Российский оператор дрона сохранил жизнь бойцу ВСУ из-за одного жеста

Российский оператор дрона сохранил жизнь бойцу ВСУ из-за одного жеста

Во время атаки российских разведчиков на наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов Днепра под Херсоном оператор дрона ВС РФ сохранил жизнь украинскому бойцу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Комментарии
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Андрей
А он кого-нибудь пожалеет? О Боге вспомнил?
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