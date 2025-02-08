Российский оператор дрона сохранил жизнь бойцу ВСУ из-за одного жеста

Политика как она есть

Во время атаки российских разведчиков на наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов Днепра под Херсоном оператор дрона ВС РФ сохранил жизнь украинскому бойцу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».