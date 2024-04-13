Вот не любят нас а нгличане, что мы относимся к украинцам как к своей части. Да, сбрындившей, съехавшей с панталыку, но своей.
А это тоже Гражданская война!
Комментарии
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И
Иринушка
Одна поправка. В гражданской каждый воюет за свои интересы, а хохлы дохнут за интересы амеров. Так какая тут гражданская ? Хохлы просто страна-наемник-террорист.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
За амеров и деньги евреев, что растащили страну "У" по своим карманам
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Если началась стрельба и война , - никакие слова не имеют значения... Значение имеют только соотношения СИЛ и ПОБЕДА... Вот когда победитель победит , *внутри ствола его автомата * будут самые правильные слова , обязательные к исполнению побежденными... Сила и победа подтвердят истинность слов победителя... Иначе - никак.
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5 час.
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