13-летняя Базылюк выиграла ЧР по прыжкам, камбэки «Байера» и «Милана», Медведев прошел Оже-Альяссима, нападение на тренера «Нефтехимика», «Динамо» в плей-офф КХЛ и другие новости

Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА, «Сибирь» получила 4 технаря, Бензема и Хендерсону надоело в Саудовской Аравии, Израиль допущен на МЧМ-2024, пресс-конференция только для женщин от «Палмейрас» и другие новости