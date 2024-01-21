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Не только о футболе

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13-летняя Базылюк выиграла ЧР по прыжкам, камбэки «Байера» и «Милана», Медведев прошел Оже-Альяссима, нападение на тренера «Нефтехимика», «Динамо» в плей-офф КХЛ и другие новости

13-летняя Базылюк выиграла ЧР по прыжкам, камбэки «Байера» и «Милана», Медведев прошел Оже-Альяссима, нападение на тренера «Нефтехимика», «Динамо» в плей-офф КХЛ и другие новости

1. 13-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам. Аделия Петросян заняла второе место, Елена Костылева – третье.

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Комментарии
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Лена Мисько
🥇🇷🇺 Антон Бабиков взял золото в Ижевске: биатлонист выиграл большой масс-старт на Кубке России (46 минут 3,6 секунды; 2 промаха). 🇧🇾🥈 Дмитрий Лазовский (+27 секунд; 3) 🇷🇺🥉 Александр Логинов (+39,9 cекунды; 3)
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15 час.
Лена Мисько
Olimpbet Суперлига. Сегодня матчами в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Звенигороде завершается первый этап женского турнира https://handballfast.com/news/74482-olimpbet-superliga-segodnia-matcami-v-rostove-na-donu-krasnodare-i-zvenigorode-zaversaetsia-pervyi-etap-zenskogo-turnira
Olimpbet Суперлига. Сегодня матчами в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Звенигороде завершается первый этап женского турнира - Гандбол. Сайт «Быстрый центр»
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15 час.
КУАТ
Лена выбыла, интерес уменьшился.
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12 час.

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