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  • Вера смелых
    Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение..                                *****...Сегодня исполнило...
  • Маша Глага
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Чем не угодил граф Толстой местному дворянству как мировой посредник?

Чем не угодил граф Толстой местному дворянству как мировой посредник?

Отстаивая интересы крестьян, Толстой активно боролся против фальсификации помещиками уставных грамот, был скрупулезен и точен при составлении необходимых документов, требовал привлечение к ответственности помещиков и их прислужников, в том числе и среди полицейских, за применение к крестьянам насилия и рукоприкладства.

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