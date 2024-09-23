Чем не угодил граф Толстой местному дворянству как мировой посредник?

Отстаивая интересы крестьян, Толстой активно боролся против фальсификации помещиками уставных грамот, был скрупулезен и точен при составлении необходимых документов, требовал привлечение к ответственности помещиков и их прислужников, в том числе и среди полицейских, за применение к крестьянам насилия и рукоприкладства.