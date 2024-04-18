Axios: президент Палестины отверг предложение США отложить голосование по членству страны в ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложения администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена отложить голосование по принятию Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций (ООН).
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