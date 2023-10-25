Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей двух искалеченных мигрантов

Польские силовики сломали ноги двум мигрантам. Их обнаружили белорусские пограничники. По словам граждан Афганистана и Бангладеша, польские военные задержали их и жестоко избили, применяя слезоточивый газ и вытесняя мужчин на белорусскую территорию под угрозой расправы.