Штраф за неправильную парковку теперь можно получить и от рейсового автобуса

Новые камеры ГИБДД на автобусах начали штрафовать водителей за неправильную парковку. С этой целью рейсовые автобусы оснастили такими же камерами, которые установлены на легковых автомобилях с системами «паркон».
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