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Блумберг со сложными чувствами пишет: экспорт российской нефти существенно вырос

Блумберг со сложными чувствами пишет: экспорт российской нефти существенно вырос

(https://t.me/geonrgru/21418). Причем, в основном в развивающиеся страны. До этого он же писал с еще более сложными чувствами о том, что выручка российского нефтегаза тоже растет.

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