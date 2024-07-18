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Русская весна

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Взрыв у Севастополя: враг атакует с моря (ВИДЕО)

Взрыв у Севастополя: враг атакует с моря (ВИДЕО)

Взрыв у Севастополя и тревога в Новороссийске: враг атакует с моря. «Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника.

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