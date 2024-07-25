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Закон, порядок, государство

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Снайперы ГрВ «Центр» обеспечили продвижение штурмовых подразделений на Авдеевском направлении

Снайперы ГрВ «Центр» обеспечили продвижение штурмовых подразделений на Авдеевском направлении

Несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских разведывательных и ударных дронов, снайпера уничтожили цели противника на дистанции около 1000 метров.

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