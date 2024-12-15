И.о. президента Южной Кореи пообещал Байдену сохранить альянс с США

Исполняющий обязанности южнокорейского лидера премьер Хан Док Су провел в переговоры по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в ходе которых пообещал ему поддерживать альянс двух государств.
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