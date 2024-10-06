Прошедшие на Западе спецподготовку военнослужащие ВСУ в своих тайных лабораториях, оснащённых европейским и американским оборудованием, занимаются изготовлением химического оружия, для использования как против российской армии, так и против мирного населения всего Донбасса и приграничных регионов России.
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