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«Король пустыни» от Mitsubishi возвращается? Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero Rally Concept

«Король пустыни» от Mitsubishi возвращается? Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero Rally Concept

Компания может подготовить более мощную «раллийную» версию внедорожника Mitsubishi представила в Японии концептуальный Pajero Rally Concept, созданный на базе вернувшегося на рынок рамного Pajero.

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