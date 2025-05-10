Вильгельм кричал нечеловеческим голосом: секреты звукорежиссеров в кино

Звукорежиссер с 30-летним стажем Елена Маслова написала практически исчерпывающий путеводитель по всем этапам кинопроизводства, в которых задействован звукорежиссер, включая подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды (последний сейчас принято называть постпродакшеном или просто постом).