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Фотолетопись спасения: выставка в Центрально ‑ Лесном заповеднике о судьбе медвежат

Фотолетопись спасения: выставка в Центрально ‑ Лесном заповеднике о судьбе медвежат

В Визит‑центре Центрально ‑ Лесного государственного природного биосферного заповедника (п. Заповедный, Нелидовский район, Тверская область) работает фотовыставка «Связь с этим миром».

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