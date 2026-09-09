Мексика: Десятки учащихся покинули территорию Федеральной средней школы № 5 в колонии Уриас, Масатлан, штат Синалоа, по состоянию на полдень из-за перестрелки между вооруженными мотоциклистами, предположительно являющимися членами конкурирующих группировок картеля; Силы безопасности начали операцию по наблюдению в этом районе.