Как показывают первые обзоры, Rise Of The Ronin – очередной провальный ПК-порт от Koei TecmoЭксклюзивная игра для PlayStation, Rise of the Ronin от Team Ninja, была в центре внимания в прошлом году из-за предоставления увлекательной RPG-игры с открытым миром, действие которой происходит в охваченной войной Японии 19 века.