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Газета.ру

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Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

Самым сложным вопросом на переговорах об урегулировании конфликта на Украине остаются территории. Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает украинский портал «Новости.

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