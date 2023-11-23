Русский ждун

Владимир Минаков

"Крым 60 лет был в составе Украины" Это Вы, батенька, загнули... Украина и УССР - два разных образования: УССР государством не была, грубо говоря, была одним из главных цехов большого предприятия. И Крым был передан в подчинение от одного цеха - другому, для упрощения перемещения деталей. Так и было написано при передаче - для улучшения ведения хозяйственной деятельности, т.е., упрощение согласований при строительстве Северо-Крымского канала. А при создании СССР даже представить не могли, что кто-то выйдет из этого Союза, потому и не внесли в Договор статью: с чем пришёл в Союз, с тем и выходи!