«Ждун» — полностью негативное слово. Сейчас так принято называть тех украинцев, сторонников бандеровщины, либерализма, фашизма, которые живут в Бердянске, Москве, Владивостоке и ждут прихода в русские города войск Украины и НАТО.
Русский ждун
Комментарии
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Владимир Минаков
"Крым 60 лет был в составе Украины" Это Вы, батенька, загнули... Украина и УССР - два разных образования: УССР государством не была, грубо говоря, была одним из главных цехов большого предприятия. И Крым был передан в подчинение от одного цеха - другому, для упрощения перемещения деталей. Так и было написано при передаче - для улучшения ведения хозяйственной деятельности, т.е., упрощение согласований при строительстве Северо-Крымского канала. А при создании СССР даже представить не могли, что кто-то выйдет из этого Союза, потому и не внесли в Договор статью: с чем пришёл в Союз, с тем и выходи!
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да "ждуны" есть по обе стороны ЛБС, такова природа этого конфликта, ибо за многовековой союз Малороссии и Российской империи, произошли родственные союзы, перемещения огромных масс людей по всему имперскому пространству. Такая традиция продолжилась и при Союзе - после войны УССР восстанавливали всем миром - шахты, металлургию,заводы авиа, судо, авто, вагоно и ракетостроения, каналы и жилые корпуса. В городах люди общались преимущественно на русском языке. Теперь люди разобщены и по языковому вопросу ( не считая отношения к ветеранам ВОВ, памятникам, названиям городов и улиц, героям нации...). Ситуацию изменит именно то, как будут обстоять дела на фронте...
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10 час.
Александр Конкин
Начало было правильным - ждуны от Москвы (Калининграда) до Владивостока, а потом - не то сон, толи бред, нето укурился..!
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3 час.
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