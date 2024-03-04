Медвежий угол
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Медвежий угол

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Израиль начинает поставки продукции ВПК нашему противнику. Пора и Москве выдать Хезболле и хуситам что-нибудь "задорное"

Израиль начинает поставки продукции ВПК нашему противнику. Пора и Москве выдать Хезболле и хуситам что-нибудь "задорное"

Ну что, похоже Израиль принял решение разорвать все отношения с Россией и полностью встать на сторону Шумерии.

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Комментарии
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Алексей Павлов
А кто рулит в мировом Вашингтонском правительстве? А поставки оружия Украине? Израиль сам финансировал, т.е. вскормил ХАМАС и есть мнение, что нападение на Израиль ХАМАСом (с особой жестокостью) было специально организовано спецслужбами Израиля поэтому и армия, и полиция, и спецслужбы &quot;проспали&quot; это нападение); (Спецслужбы Израиля! На своей территории!! Ну очень странно!) . Причина - нужно согнать палестинцев с территории Газа, т.к. там обнаружено прилично месторождения газа. Америкосы отрубили Европу от российского  газа, а тут пожалуйста совсем рядом золотое дно. Сдаётся, что Украина и Газа - звенья одной цепи!
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8 час.
Вячеслав Дегтярев
неисключено.............................всё возможно.......☝️👌😎👍
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7 час.
В
Владимир
Доллар - это великая американская афёра. Хозяева доллара - американцы. Когда надо - напечатают. И рост их госдолга - это всё фигня. Вот сейчас они развивают космическую программу. Откуда средства? Напечатают и госдолг прибавится. А это повлияет на курс доллара?На биржах как был курс, так и будет, и скорее всего в других странах начнет обваливаться курс собственной валюты. И им похрен на этот госдолг, пока доллар ходит по миру, главное чтобы станок не сломался.... И курс доллара они держат за счёт других стран.
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6 час.

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