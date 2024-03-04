Израиль начинает поставки продукции ВПК нашему противнику. Пора и Москве выдать Хезболле и хуситам что-нибудь "задорное"

А кто рулит в мировом Вашингтонском правительстве? А поставки оружия Украине? Израиль сам финансировал, т.е. вскормил ХАМАС и есть мнение, что нападение на Израиль ХАМАСом (с особой жестокостью) было специально организовано спецслужбами Израиля поэтому и армия, и полиция, и спецслужбы "проспали" это нападение); (Спецслужбы Израиля! На своей территории!! Ну очень странно!) . Причина - нужно согнать палестинцев с территории Газа, т.к. там обнаружено прилично месторождения газа. Америкосы отрубили Европу от российского газа, а тут пожалуйста совсем рядом золотое дно. Сдаётся, что Украина и Газа - звенья одной цепи!

В

Владимир

Доллар - это великая американская афёра. Хозяева доллара - американцы. Когда надо - напечатают. И рост их госдолга - это всё фигня. Вот сейчас они развивают космическую программу. Откуда средства? Напечатают и госдолг прибавится. А это повлияет на курс доллара?На биржах как был курс, так и будет, и скорее всего в других странах начнет обваливаться курс собственной валюты. И им похрен на этот госдолг, пока доллар ходит по миру, главное чтобы станок не сломался.... И курс доллара они держат за счёт других стран.