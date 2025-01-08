Новосибирский военный эксперт Чугай высказался о полной мобилизации

Подобное развитие событий допустил замминистра госбезопасности ДНР.В интернете активно обсуждаются предположения о том, что в начале 2025 года в России может быть объявлена всеобщая мобилизация для участия в специальной военной операции.
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