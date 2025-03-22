РЖД вводят специальный тариф на перевозку групп детей

РЖД вводят специальный тариф на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах на время летних каникул, сообщила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.
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