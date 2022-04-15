В Заксобрании Кубани конкретизировали действия властей и граждан в случае ЧС

В минувший четверг в Заксобрании Кубани на внеочередной сессии среди прочих вопросов обсудили законопроект о внесении изменений в краевой закон о защите населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В минувший четверг в Заксобрании Кубани на внеочередной сессии среди прочих вопросов обсудили законопроект о внесении изменений в краевой закон о защите населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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