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В Заксобрании Кубани конкретизировали действия властей и граждан в случае ЧС

В Заксобрании Кубани конкретизировали действия властей и граждан в случае ЧС

В минувший четверг в Заксобрании Кубани на внеочередной сессии среди прочих вопросов обсудили законопроект о внесении изменений в краевой закон о защите населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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