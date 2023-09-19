Видео очевидца помогло челябинским оперативникам выйти на след наркоцепочки

Несколько горожан незаконно производили, сбывали и хранили "запрещёнку".Житель Челябинска случайно снял на видео, как возле подъезда жилого дома по улице Горького в Тракторозаводском районе мужчина и женщина предположительно употребляли наркотик.
Несколько горожан незаконно производили, сбывали и хранили "запрещёнку".Житель Челябинска случайно снял на видео, как возле подъезда жилого дома по улице Горького в Тракторозаводском районе мужчина и женщина предположительно употребляли наркотик.
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