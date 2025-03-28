Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать кровельную плитку из ПЭТ бутылок для подсобных помещений или навесов

Как сделать кровельную плитку из ПЭТ бутылок для подсобных помещений или навесов

Как сделать кровельную плитку из ПЭТ бутылок Две широкие деревянные планки длиной 43 см и высотой 3 см располагаем параллельно на ровной горизонтальной поверхности и прибиваем к их торцам гвоздями две узкие планки 42 × 3 см.

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