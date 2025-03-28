Как сделать кровельную плитку из ПЭТ бутылок для подсобных помещений или навесов

Как сделать кровельную плитку из ПЭТ бутылок Две широкие деревянные планки длиной 43 см и высотой 3 см располагаем параллельно на ровной горизонтальной поверхности и прибиваем к их торцам гвоздями две узкие планки 42 × 3 см.