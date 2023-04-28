Журналист The Sun Тахир отметил возможность российских танков Т-14 «Армата» становиться невидимыми для противника

Тарик Тахир в статье для The Sun сообщил, что российские танки T-14 «Армата», направленные в сторону Украины, оборудованы передовым вооружением и способны быть невидимыми для противника.
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