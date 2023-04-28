Аргументы недели

98 620 подписчиков

Журналист The Sun Тахир отметил возможность российских танков Т-14 «Армата» становиться невидимыми для противника

Журналист The Sun Тахир отметил возможность российских танков Т-14 «Армата» становиться невидимыми для противника

Тарик Тахир в статье для The Sun сообщил, что российские танки T-14 «Армата», направленные в сторону Украины, оборудованы передовым вооружением и способны быть невидимыми для противника.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх