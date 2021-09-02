Зеленский показал никчемность и бесперспективность Украины. Реакция сети на встречу президентов

Украинские эксперты, политологи и политики делают первые выводы относительно результатов двухчасовой встречи Байдена и Зеленского в Овальном кабинете.
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