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Лучшие анекдоты про налоги

Лучшие анекдоты про налоги

Смеяться после слова «неуплата». Вы спрашиваете, сношался ли я хоть раз в прилюдном месте?Да. Однажды я в течение месяца пытался ликвидировать в налоговой инспекции свое ИП.

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