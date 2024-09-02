Собянин: Медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

В основном это лекарства для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний Больницы и поликлиники Москвы получили свыше 2,4 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам.
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