Когда долги по налогам бьют по кредитке

Налоги платить нужно — это основа функционирования государства: на эти средства строятся дороги, работают школы и больницы, выплачиваются социальные пособия.
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