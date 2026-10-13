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Аргументы недели

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Когда долги по налогам бьют по кредитке

Когда долги по налогам бьют по кредитке

Налоги платить нужно — это основа функционирования государства: на эти средства строятся дороги, работают школы и больницы, выплачиваются социальные пособия.

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