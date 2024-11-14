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Царьград

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Радиация в Одессе – волосы ещё не сыплются, но вопросы уже есть: Что скрывает Киев на фоне ядерных заявлений

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местную агентуру сообщал о зашкаливающей радиации в порту Одесской области.

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Владимир Тимошков
Рал за пидропейцев и бандерлогов.
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