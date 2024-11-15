Dogecoin-миллионер» возвращает себе титул после скачка DOGE

Глаубер Контессото, пережил настоящие американские горки на криптовалютном рынке. В начале 2021 года он инвестировал значительную сумму в Dogecoin, и стремительный рост этой криптовалюты превратил его в миллионера.
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