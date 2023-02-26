«МК»: Россиянки стали возвращаться домой от иностранных женихов

Спрос на иностранных женихов среди россиянок падает. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что снижение романтического интереса женщин из России по отношению к иностранцам зафиксировали администраторы онлайн-площадок для знакомств.
Спрос на иностранных женихов среди россиянок падает. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что снижение романтического интереса женщин из России по отношению к иностранцам зафиксировали администраторы онлайн-площадок для знакомств.
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