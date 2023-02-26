Общественная служба новостей

1 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Жопез у нас, оказывается, деревенщина... Вот оно чё, Михалыч...В родной деревне ...
  • виктор амосов
    Лучше ищите КТО не разрешил отобрать у ней права ☝️Shot: Сбившую дев...
  • Игорь Корнаковский
    Не пора ли на этот заводик уронить что-нибудь взрывающееся, дабы напомнить "братушкам" о том, кому они обязаны своим ...NYT: Болгария воз...

«МК»: Россиянки стали возвращаться домой от иностранных женихов

«МК»: Россиянки стали возвращаться домой от иностранных женихов

Спрос на иностранных женихов среди россиянок падает. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что снижение романтического интереса женщин из России по отношению к иностранцам зафиксировали администраторы онлайн-площадок для знакомств.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх