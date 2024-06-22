ТАСС: Лазаревой грозит дело из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (Минюстом РФ признана иностранным агентом 22 июля 2022 года, внесена в перечень террористов и экстремистов) следователи могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
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