Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не те в рай собрались. Ученые давно объяснили, что в тотальном ядерном конфликте вымрет запад, а не мы

Не те в рай собрались. Ученые давно объяснили, что в тотальном ядерном конфликте вымрет запад, а не мы

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Комментарии
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вячеслав рюмин
Провести испытания и предъявить ультиматум- при следующем враждебном заявлении, а тем более хамских действиях будет нанесен сокрушительный удар по местам сосредоточения войск в Европе. Также будут уничтожены все 700 баз США, Пентагон и Конгресс. Пиндосы совсем страх потеряли, обнаглели донельзя. Не надо ждать ударов от них, а упреждать. Только так мы за счет территорий будем жить.
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3 час.
Р
Роман
У байдена его точно нет...
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2 час.
Александр Романченко
Глупая статья, при массированном ядерном ударе в атмосферу поднимется столько пыли , что ядерная зима на всей планете продлится от 3 до 5 лет и кроме крыс на планете не останется ни чего живого, ну может быть кроме кучки элиты которая укроется в подземных бункерах. А что будет после ядерной зимы вообще ни кто сказать ни чего не сможет.
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56 мин.

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