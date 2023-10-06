Не те в рай собрались. Ученые давно объяснили, что в тотальном ядерном конфликте вымрет запад, а не мы

Провести испытания и предъявить ультиматум- при следующем враждебном заявлении, а тем более хамских действиях будет нанесен сокрушительный удар по местам сосредоточения войск в Европе. Также будут уничтожены все 700 баз США, Пентагон и Конгресс. Пиндосы совсем страх потеряли, обнаглели донельзя. Не надо ждать ударов от них, а упреждать. Только так мы за счет территорий будем жить.

Александр Романченко

Глупая статья, при массированном ядерном ударе в атмосферу поднимется столько пыли , что ядерная зима на всей планете продлится от 3 до 5 лет и кроме крыс на планете не останется ни чего живого, ну может быть кроме кучки элиты которая укроется в подземных бункерах. А что будет после ядерной зимы вообще ни кто сказать ни чего не сможет.