Познеру — 90: вспоминаем интервью ведущего со сложными гостями

1 апреля Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. О том, как телеведущий брал интервью у Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Сергея Шнурова и Ренаты Литвиновой и что эти беседы могут рассказать о самом Познере, — в материале «Сноба».
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