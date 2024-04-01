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Познеру — 90: вспоминаем интервью ведущего со сложными гостями

Познеру — 90: вспоминаем интервью ведущего со сложными гостями

1 апреля Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. О том, как телеведущий брал интервью у Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Сергея Шнурова и Ренаты Литвиновой и что эти беседы могут рассказать о самом Познере, — в материале «Сноба».

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Elena Dmitrieva
Шнур и Литвинова два примата, что было ясно и без интервью.
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