Москвичам рассказали о погоде в первый месяц осени

У жителей Москвы есть шанс на теплый сентябрь, но точных прогнозов пока невозможно сделать. О погоде в первый месяц осени рассказал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромедцентра Анатолий Цыганков, пишет «360.