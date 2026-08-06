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Москвичам рассказали о погоде в первый месяц осени

Москвичам рассказали о погоде в первый месяц осени

У жителей Москвы есть шанс на теплый сентябрь, но точных прогнозов пока невозможно сделать. О погоде в первый месяц осени рассказал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромедцентра Анатолий Цыганков, пишет «360.

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