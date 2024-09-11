Сразу два новых ФАПа введены в эксплуатацию благодаря нацпроекту

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что нацпроект «Здравоохранение» позволил за последние годы охватить все районы Новосибирской области строительством объектов, в которых оказывается первичная медицинская помощь, для жителей многих населенных пунктов это единственная возможность сделать помощь медиков доступной и комфортной.