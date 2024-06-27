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MotoGP. «Прамак» перейдет на байки «Ямахи» в 2025-м (Sky Sport Italia)

Команда MotoGP «Прамак» приняла решение уйти с байков «Дукати» и стать клиентом «Ямахи» в 2025 году, утверждает итальянский Sky Sport.

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