Потенциал и преимущества самолёта Як-130 Як-130 с боевой нагрузкой. Фото «ОАК»С начала десятых годов в воздушно-космические силы России поступают серийные учебно-боевые самолёты Як-130.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Потенциал и преимущества самолёта Як-130 Як-130 с боевой нагрузкой. Фото «ОАК»С начала десятых годов в воздушно-космические силы России поступают серийные учебно-боевые самолёты Як-130.
Свежие комментарии