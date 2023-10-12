Старые обиды и экономические противоречия разрушают отношения Украины и Польши

«Люди взбешены». Так польская пресса описывает текущие настроения поляков по отношению к украинцам. А ведь еще не так давно все было совсем не так, и польские граждане, и официальная Варшава громко выражали поддержку украинским беженцам и киевскому режиму.
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