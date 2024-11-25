Почему окорок так называется?

Приготовленный из нежного и сочного мяса, окорок — неотъемлемое блюдо праздничного стола. Но откуда произошло его название? Окорок — часть туши животного, которая часто используется для приготовления вкусных мясных блюд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии