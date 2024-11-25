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Почему окорок так называется?

Почему окорок так называется?

Приготовленный из нежного и сочного мяса, окорок — неотъемлемое блюдо праздничного стола. Но откуда произошло его название? Окорок — часть туши животного, которая часто используется для приготовления вкусных мясных блюд.

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