Корабли ТОФ и ВМС Китая провели ракетные стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы ракетным оружием и артиллерией по морским щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».
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